Con una asistencia espectacular al estadio Panamericano, los Charros de Jalisco derrotaron por 8 carreras a tres a los Yaquis de Ciudad Obregón, para ratificar su pase a los play off de la actual temporada de la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico.

La novena tapatía tuvo un espectacular inicio con un rally de cinco carreras, incluido un Grand Slam de Missael Rivera, además de que contaron con otra gran salida al montículo por parte de Luis Iván Rodríguez, quien en cinco entradas solo permitió 4 hits y no recibió carrera, dió una base por bolas y ponchó a cinco rivales, para consolidarse como el líder de este departamento en la actual temporada.

Con marca de 21 partidos ganados y 11 perdidos, los Charros siguen firmes en el primer lugar de la segunda vuelta donde tienen un juego de ventaja sobre los Naranjeros de Hermosillo.

Ya con la serie asegurada, esta noche los caporales concluyen su participación en la temporada regular con el tercer juego de la serie ante los Yaquis y quedarán listos para encarar el primer play off. (Por: Juan Carlos González / Foto: Charros de Jalisco).