El mexicano Sergio Pérez se convirtió en el primer piloto mexicano que asiste a la Gala de la Federación Internacional del Automóvil que se llevó a cabo anoche en Italia.

Checo Pérez recibió el trofeo que lo acredita como tercer lugar de la temporada que terminó recientemente.

En esta ceremonia además de que también recibieron su trofeo, el campeón de la fórmula uno, Marx Verstappen y el subcampeón Chales LeClerc, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, también reconoce a los campeones del Mundial de Resistencia, del Mundial de Rallies, la Fórmula E y el Mundial de Rallycross.

Checo no es el único mexicano que fue invitado este año a la gala. La FIA no solo reconoce a los pilotos, sino que hay otros apartados y, entre ellos, se encuentra otro mexicano que destacó en su área, se trata de Filiberto Loranca Marañón, quien fue invitado para recibir el premio de Oficial Destacado del Año 2022 debido a su labor como director de carrera para Gran Premio de México.

Por cierto, por tercer año consecutivo, la FIA omitió el galardón al mejor Gran Premio de año en la Fórmula Uno.

Este trofeo lo habían ganado los organizadores del Gran Premio de México entre el 2015 y el 2019, pero luego de la pandemia y algunas carreras sin público, ya no regresó la distinción. (Por: Juan Carlos González / Foto: @SChecoPerez)