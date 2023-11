Se corrió la calificación para el Gran Premio de Abu Dabi, lo que representa la última fecha de la temporada de la fórmula 1. Sergio Checo Pérez saldrá desde la posición 9 por lo que tendrá que remontar varias posiciones para despedirse del año con un podio.

Luego de la complicada calificación este dijo el Tapatío: “Habíamos tenido una muy buena clasificación hasta la Q3; al llegar a la Q3 tuve problemas acelerando con el mapa del motor y luego cuando estábamos en la última vuelta tuvimos los ‘track limit’ en la curva 1, y no fue ideal, me fui recto en la 6. No tuve una buena Q3. Hubiera hecho una gran diferencia para la carrera de mañana largar 5°, pero estamos en 9°. Al final los comisarios tienen más información (de los ‘track limit’), entonces siempre es un poco ridículo, tenemos que hacer algo para cambiarlo, que sea diferente, porque no hemos ganado nada pero te arruina mucho. No sabes si estás afuera o dentro”.

La Pole Position la ganó Max Verstappen quien busca cerrar con broche de oro al ser ya el campeón mundial de pilotos. Charles Leclerc, de Ferrari, y Oscar Piastri, de McLaren, arrancarán en el segundo y tercer puesto, de forma respectiva. (Por Martín Navarro Vásquez)