El piloto holandés Max Verstappen ganó la carrera sprint de la F1 en el Circuito de Las Américas y con ello se llevó el premio de 8 puntos por lo cual seguirá la pelea por el título del Mundial de pilotos con Lando Norris quien se llevó 6 puntos al ser tercero. Verstappen es líder con 54 puntos de ventaja. Por su parte Sergio Pérez el otro piloto de Red Bull no sumó unidades al quedar en el noveno sitio. En la calificación para el Gran Premio de Estados Unidos que se corre este domingo a la 1 de la tarde, Checo se colocó en décimo y saldrá desde esa posición, por lo que tendrá que remontar para obtener por fin el podio. Dijo que pudo haber logrado un mejor lugar.

“Sí, una pena porque mejoramos bastante el coche, hicimos varios cambios que funcionaron, iba tomando cada vez más confianza, estábamos aprendiendo mucho del neumático nuevo. Una pena que no lo hayamos podido poner el tiempo. Pasamos a la Q2 en quintos y había potencial, desafortunadamente no lo pudimos mostrar con una bandera amarilla”.

La pole position le ganó Norris. (Por Martín Navarro Vásquez)