Justo cuando más desea subir al podio, todo indica que Sergio Checo Pérez quedará lejos de los protagonistas este domingo cuando se celebre el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, pues tendrá que remontar mucho para al menos acerce a la zona de puntos ya que saldrá desde la posición 18, luego de la calificación que se llevó a cabo este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que nuevamente contó con la presencia de más de 100 mil personas. Checo se quedó del sistema de frenos.

“Una pena, porque me cuesta mucho parar el auto, no lo puedo frenar. Es el problema que he tenido en las últimas tres carreras, no puedo frenar el auto, ese es el principal problema. Cada que intento atacar las frenadas no tengo agarre. Sabemos el problema que tenemos pero no hay una solución rápida”. Sobre el pronóstico de este domingo dijo que buscará “sumar algunos puntos y minimizar los daños, eso sería lo mejor que podemos hacer. Es una carrera larga, absolutamente todo puede pasar. Lo daremos todo porque es el fin de semana donde mejor lo quiero hacer y desafortunadamente no lo hemos podido lograr”.

La pole position fue para el español de Ferrari Carlos Sainz quien saldrá primero en la parrilla de salida, seguido de Max Verstappen compañero de Checo en Red Bull y tercero Lando Norris de McLaren.

Al final de la llamada Qualy el actor de Hollywood Brad Pitt grabó algunas escenas de su nueva película, con la presencia de varios aficionados. (Por Martín Navarro Vásquez)