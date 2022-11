Senadores y diputados de Morena cancelaron su participación en la Reunión Interparlamentaria España-México, que se celebrará la próxima semana en Madrid, para en su lugar, acompañar al presidente López Obrador en la marcha de este domingo.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Héctor Vasconcelos explica el porqué de esta decisión.

“Prioridades son prioridades. Primero que nada apoyemos a nuestro presidente y al proyecto por el que luchamos día a día. Por lo tanto, me da gusto que sean los primeros en saber que no asistiré a la reunión de Madrid”.

Por el contrario, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la prioridad debe ser el cargo para el cual fue electo.

“Me gustaría ir a la marcha pero soy un hombre del deber, no un hombre del placer. Voy a cumplir con mi responsabilidad como legislador federal y me interesa cumplir con la ciudadanía, con el pueblo”. (Por Arturo García Caudillo)