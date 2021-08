El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, lamentó que el desafuero del diputado Saúl Huerta no haya sido incluido como tema a discutirse en el actual periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

“Es necesario que el Congreso adopte medidas firmes, y lo digo con todo respeto, senador Monreal, lamentamos mucho el que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el asunto del desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual, lo cual envía una señal contradictoria, muy negativa”.

En respuesta, Monreal pidió respeto.

“No le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas. Son tiempos del Congreso. Le pediría simplemente su respeto. No va a haber impunidad en el Congreso y en el Senado no vamos a proteger a nadie. Le doy mi palabra. Estamos haciendo nuestro trabajo, como respetamos el suyo también quisiéramos que nos respetaran el nuestro”. (Arturo García Caudillo)