En medio de las versiones que lo ponen fuera del equipo, el delantero mexicano Hirving Lozano respondió con dos goles en el encuentro amistoso donde el Nápoles de Italia empató a dos con el Adana Demirspor, en duelo disputado en la cancha del Stadio Teofilo Patini.

El próximo partido del Napoli y el Chucky Lozano será el 31 de julio ante el Mallorca y después enfrentarán otros dos compromisos amistosos para debutar en la Serie A.

Por su parte, Jesús Corona también volvió a hacerse presente en el marcador, al conseguir una de las anotaciones en el juego de pretemporada donde su equipo, el Sevilla, goleó por 6 a 0 al Angers de la Liga uno de Francia.

El que también llamó la atención fue el mediocampista Andrés Guardado, pero no por un gol, sino por la bronca que estuvo a punto de armar al terminar el juego, donde el Betis empató a un con gol con el cuadro francés Olympique de Marsella. Después de que el conjunto español marcó el tanto del empate, el mexicano se hizo de palabras y empujones con Matteo Guendouzi, por lo que tuvieron que intervenir sus compañeros para separarlos. El juego ya no siguió y se suspendió al minuto 87.

En otro juego amistoso de este miércoles, el Oviedo sufrió su primera derrota de pretemporada al caer por uno a cero con el Burgos en partido que se resolvió con un tiro de penal.

Con el cuadro de los oviedistas se presentaron varios debuts, entre ellos, el de los mexicanos Marcelo Flores y Alonso Aceves, quienes fueron incluidos en el once inicialista.

En Grecia, el mexicano Orbelín Pineda, recibió toda la confianza de su entrenador, Matías Almeyda, quien lo puso de titular en la victoria de su equipo, el AEK de Grecia por uno a cero ante el Utreht de Holanda, en juego de preparación. (Por: Juan Carlos González / Foto: @sscnapoliES).