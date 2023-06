El equipo Galaxy de Los Ángeles, confirmó que el delantero mexicano Javier Hernández, tendrá que ser intervenido debido a que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante el juego donde enfrentó al Real Salt Lake el pasado miércoles en los cuartos de Final de la US Open Cup.

“Tengo una lesión en la rodilla, pero vamos a ver qué tan grave es en los próximos días. Esperemos que no sea tan grave. Nuevamente gracias a todos por sus buenas vibras, que también me ayudaron en este momento tan complicado. Gracias”, dijo el goleador Tapatío.

De esta manera ‘El Chicharito’ se pierde el torneo de la MLS, además de la Leagues Cup. (Por Martín Navarro Vásquez)