Sin poder ocultar su molestia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la posposición que se anunció esta mañana de la discusión de la reforma constitucional en materia electoral, es producto de un acuerdo de sus opositores.

“El bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores; quiere seguir manteniendo a los plurinominales; quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos; quieren que sigan los partidos nombrando, sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora, a los consejeros; no quieren que los elija el pueblo. Eso es lo que ya resolvieron. El INE no se toca”.

Por ello reiteró que pronto presentará su Plan B, mediante modificaciones a leyes secundarias, reformas que, le queda claro, seguramente tendrán que pasar por el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Por: Arturo García Caudillo)