La gran amenaza que enfrenta la democracia no es el costo de las elecciones, sino la presencia del crimen organizado en los procesos, asegura el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

“Para mí hay un solo tema, el narcotráfico, el crimen organizado en las elecciones. ¿Quieren discutir una reforma electoral? Discutamos cómo hay regiones y parte del territorio del país que está controlado por el crimen organizado, cómo le vamos a hacer para llegar a esos distritos, cómo vamos a impedir que el crimen organizado no lance sus candidatos o triunfen sus candidatos, cómo vamos a impedir los más de cien asesinatos que hubo en la elección del 21”.

Y en cuanto al Plan B del presidente López Obrador, aseguró que si no es mediante una reforma electoral, no pasará ninguno de los cambios de fondo que pretende. (Por Arturo García Caudillo)