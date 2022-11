De cara a la próxima temporada navideña, la cual inicia con El Buen Fin, el reto de los comerciantes es sortear las dificultades que causa la inflación a través del aumento de precios. Ante esta situación, el presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio, Gerardo Cleto, hace un llamado al Gobierno de la República a verdaderamente apoyar a la ciudadanía.

“En el pequeño comercio hacemos un llamado para pasar del discurso a los hechos. Percibimos que nuestra economía está en terapia intensiva y que necesita inversión para que los salarios puedan recuperar el poder adquisitivo que han perdido. No se trata de dar incrementos burocráticos al salario, sino que a través de la inversión estos puedan recuperar el poder adquisitivo que tenían antes del 2019”.

Y es que, agrega, en el balance, al cumplirse un mes de la puesta en marcha del Plan Antiinflacionario , este no ha funcionado, pues si bien se ha logrado contener un poco la tendencia alcista de los precios, aún no se ha conseguido reducir el precio de ninguno de los 24 productos. (Por Arturo García Caudillo)