Reconoce el coordinador del PRI en el Senado de la República, que se está construyendo un acuerdo en materia de seguridad pública para evitar la militarización del país.

“Yo les diría que estamos cerca, estamos platicando y lo más importante que puedo informarles es que sí estamos platicando, sí estamos tratando de construir. No es hablar del quinto, es cómo hacer algo integral. O sea, no es dejar no solamente ahí metidos en el quinto que se mandó por Cámara de Diputados, es cómo hacemos algo integral en el que nuestras Fuerzas Armadas tengan certidumbre, pero también se tenga regulación”.

Aclaró que no se trata de modificar la minuta procedente de Cámara de Diputados para permitir a las Fuerzas Armadas continuar en labores de seguridad pública hasta el 2028, sino asegurar la profesionalización de las policías y darle certidumbre jurídica a la actuación de la Marina y el Ejército. (Por Arturo García Caudillo)