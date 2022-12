La embajada mexicana en Lima registró a 549 connacionales que ante la situación en Perú, quedaron varados, de los cuales el 80 por ciento ya regresaron a México, así lo explica el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“312 en la región de Cusco y un equipo en Trujillo, que está en otra región del Perú, más al norte, que afortunadamente ya llegó a México. De los casos que le comento, en Cusco, se ha apoyado con recursos para hospedaje a 19 personas de Jalisco y Ciudad de México, porque se prolongó su estancia, no tenían recursos allá o los bancos estaban cerrados. A once personas de Aguascalientes. Se apoyó a 43 personas para regresar de Lima a México, con apoyo de Aeroméxico. Tenemos también a unas personas que estaban en una caminata en Machupichu”.

Confirmó que fue concedido asilo político al interior de la embajada mexicana a la familia del ex presidente peruano Pedro Castillo y siguen los trámites para obtener el salvoconducto correspondiente. (Por Arturo García Caudillo)