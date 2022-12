La selección de Croacia conquistó el tercer lugar del Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar, luego de vencer por dos goles a uno a Marruecos, en duelo que resultó muy entretenido, emotivo y con dos equipos que brindaron un buen espectáculo.

En la cancha del estadio Khalifa, el arranque del juego fue trepidante y en menos de 10 minutos el marcador ya tenía dos anotaciones. La primera al minuto 7 cuando en una jugada a balón parado, Josko Gvardiol se tendió de palomita para mandar el balón al fondo de la portería y poner en ventaja a los croatas. Dos más tarde y en otra jugada también a balón parado, Achraf Dari, remató de cabeza para el uno por uno.

A 3 minutos del final del primer tiempo Mislav Orsic, consiguió un buen gol al pasar por arriba y con disparo cruzado al portero Yassine Bonou, el esférico pegó en el poste izquierdo y luego entró a la portería.

Al finalizar el partido, el capitán Croacia Luka Modric, aseguró que a partir de ahora todo mundo verá diferente a su selección.

“Es un logro muy importante y muy grande para Croacia. Ya no se puede hablar de Croacia como un equipo que hace algo cada 20 años, que destaca y yo creo con último mundial y este, lo hemos puesto a Croacia en el mapa de grandes equipos y estamos muy contentos. Queríamos estar en la final, no se pudo, pero viajamos a casa como ganadores que es también muy importante”.

Modric dijo que en Qatar vivió su último mundial, pero que todavía no dice adiós a la selección porque quiere disputar la Liga de Naciones de la UEFA. (Por: Juan Carlos González).