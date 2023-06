Aunque falta que se haga oficial, Cruz Azul sigue moviendo los fichajes en la Liga MX. Este jueves llegó a un acuerdo para la salida de Chuy Corona, luego de 14 años en el equipo de La Máquina. No hubo acuerdo para que continúe y no renovará contrato; la directiva ya lanzó una oferta para fichar al colombiano Camilo Vargas del Atlas ya que se queda sin arqueros pues a principios de semanas cedió a Sebastián Jurado a Bravos de Juárez.

Por otro lado los fichajes de Matheus Doria y Eduardo Aguirre se vendrían abajo por no pasar los exámenes médicos.

Por su parte Diber Cambindo, delantero colombiano llegó a México para firmar contrato con los Celestes. (Por Martín Navarro Vásquez)