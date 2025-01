Todos estamos expuestos. No discrimina. No distingue. No importa si se tiene mucho, poco o nada. Da igual si se es hombre o mujer. Joven o viejo. Trastoca la vida de alrededor de 300 millones de personas en el mundo. Es un trastorno relacionado con la salud mental, trastorno con el que viven millones de personas, en algunos casos, sin siquiera saberlo o reconocerlo. Millones viviendo con depresión. Escucha el trabajo completo. (Por Ricardo Camarena)