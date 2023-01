Se trata de un delicado problema de salud pública. Afecta a más de 300 millones de personas a nivel mundial. No discrimina, no hace distinciones, no importa la edad, tampoco el género. Tener mucho, poco o nada, no hace necesariamente la diferencia… y en México, 15 de cada 100 habitantes la padecen: se trata de la depresión, un trastorno relacionado con nuestra salud mental, trastorno con el que viven millones de personas, en algunos casos, sin siquiera saberlo. Escucha el trabajo completo.