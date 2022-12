Aunque no quiso comentar sobre el tema, porque aseguró que no sería objetivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reviró en contra de los detractores de la ministra Yasmín Esquivel, a quien se acusa de plagiar su tesis de licenciatura.

“Pues tiene que resolverlo la autoridad competente, yo en este caso no soy objetivo del todo porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krauze y el señor que hace la denuncia, Sheridan. Esos le han hecho mucho daño a México”.

Prefiero equivocarme con la ministra Esquivel Mossa, añadió, a tener la razón con quienes convalidaron el saqueo a México durante el periodo neoliberal. (Por Arturo García Caudillo)