Aclara el presidente Andrés Manuel López Obrador que aún no ha decidido quién será la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, y aunque salió en su defensa, descartó que la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, sea la elegida.

“¿Quién es María Elena Álvarez-Buylla? Es que no lo sabe la gente porque ha sido muy, muy maltratada. Tiene tres cualidades, tres, cuando menos: profesional, y si hay duda, fue, no en este gobierno, sino en los anteriores, Premio Nacional de Ciencia. Dos, es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban ahí, que es una vergüenza. Y tres, tiene dimensión social, tiene convicciones, y piensa en el pueblo. Entonces por eso no va a ir a Educación”.

De cualquier manera, esta semana dará a conocer quién será la nueva titular de la SEP. (Por Arturo García Caudillo)