El presidente de los Alteños de Tepatitlán Víctor Flores Cosío, dijo a Notisistema que ya estaba enterado previamente que no ganaría su equipo, el premio económico por ser campeón en la Liga de Expansión MX ni por el campeón de campeones.

“Es un tema que ya quedó aclarado de acuerdo a lo que salió en el comunicado. ¿Ya sabían ustedes que no se les daría el premio económico? Sí, es una situación que en su momento se los comuniqué”.

Indicó que lo mejor en este momento es que Alteños ya es oficialmente equipo de esa Liga y en futuro podría buscar ascender a primera división.

“Es un gran logro pues, ya que tenemos la oportunidad de que cuando ascenso regrese, poder pelear un lugar en primera división y tratar de complementar y lo que se nos solicite y poder cumplir de tener un equipo de primera división en los Altos de Jalisco”.

Flores Cosío dijo además que Alteños no será contemplado por La Liga de Expansión, para recibir ayuda de 20 millones de pesos como otros clubes. (Por Martín Navarro Vásquez)