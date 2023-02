En respuesta a las críticas que le ha hecho la ex embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, el canciller Marcelo Ebrard la acusó de estar exhibiendo un rencor obsesivo en su contra.

“La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diría yo. Pero déjame irme a, su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Y nunca le tuve confianza, por eso, y qué bueno que no se la tuve, porque ve lo que está diciendo ahorita, y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante en México”.

De acuerdo a Bárcena, Ebrard aceptó que México fuera tercer país seguro para las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos, sin embargo, dice el canciller, fue ella la que ya había llegado a un acuerdo, por abajo del agua y en lo oscurito, con el ex presidente Trump. (Por Arturo García Caudillo)