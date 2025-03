En la madrugada de hoy sábado el técnico Efraín Juárez llegó al Aeropuerto de la Ciudad de México y se mostró encantado de volver a Pumas, pero ahora como entrenador.

Juárez incluso agradeció que fueran medios de comunicación a recibirlo.

“Gracias por venir a recibirme y sobre todo ha esta hora. Pues eso que es mi casa, porque los veo y me da felicidad. La realidad es que me da mucha ilusión poder, hoy, aportar mi granito de arena a esta gran institución. Amo a Pumas, la verdad que siempre lo he dicho y nunca lo he ocultado, le tengo un profundo agradecimiento”, dijo emocionado.

Por lo pronto Raúl Alpizar será quien dirija esta noche a las 9 el juego donde Pumas recibe a Chivas por la fecha 10.

“Tenía otros objetivos y otros sueños. Tenía otras oportunidades, decliné oportunidades aquí, en su momento. Estaba buscando otras opciones, pero cuando la casa te llama, la realidad es que no le puedes decir que no”, agregó el ex del Atlético Nacional de Colombia. (Por Martín Navarro Vásquez)