El campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo, el tapatío Rafael el Divino Espinoza tiene entre sus planes unificar el cinturón y buscar un nuevo título de otro organismo, aunque primera tendrá librar la segunda defensa de campeonato el 7 de diciembre en Arizona, posiblemente ante el cubano Robeisy ‘Tren’ Ramírez.

“Sí esa es la idea, queremos unificar ganando esta pelea y vamos haber, Figueroa es interino, el campeón absoluto es Rey Vargas, también el que acaba de ganar Venado López y estamos buscando las mejores opciones para que la gente me siga viendo”.

El Divino Espinoza, quien a sus 30 años y 15 como boxeador, por fin logró una corona, aún no define si hará campamento en Estados Unidos o Guadalajara, de cara a ese combate en Arizona.

“Cuando recién viví el título no lo creía, como que no tenía la magnitud, y ahora me do cuenta que no es fácil ser campeón del mundo, que no cualquiera lo logra y eso ya lo comprendo y estoy feliz”. (Por Martín Navarro Vásquez)