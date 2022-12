De manera oficial el Espanyol de Barcelona dio a conocer al defensa mexicano Cesar Montes como nuevo refuerzo del equipo. Llegó este martes a España y de inmediato aprobó los exámenes médicos y físico y se hizo el anuncio oficial. El “Cachorro” Montes portará el número 29. “Ya es oficial, soy jugador del @rcdespanyol. He luchado muchísimo por hacer realidad este sueño y por fin lo he conseguido. La aventura acaba de comenzar, pero tengo claro que no habría llegado hasta aquí sin ustedes, @rayados. Siempre llevaré ese escudo en el corazón. Ya saben, en la vida y en la cancha”, escribió en redes el jugador. (Por Martín Navarro Vásquez)