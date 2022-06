Finalmente el futbolista holandés Luuk de Jong declinó la oferta millonaria de los Diablos Rojos del Toluca, y seguirá su camino en Europa.

El ex delantero del Barcelona tuvo una oferta muy formal por parte de la directiva del Toluca, y tras una semana analizando, el holandés ya informó que no vendrá a la Liga MX. Todo apunta a que jugará en el PSV.

“Hemos hablado con varios jugadores, algunos nos han contestado la verdad de por qué no pueden venir ahora, sí se han tocado puertas, pero es una mentira, honestamente, no hay contratos firmados, no ha habido arreglos con ninguno, simplemente fueron acercamientos”, dijo el técnico Nacho Ambriz.