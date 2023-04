Quedaron definidos los horarios de la Liguilla en la Liga de Expansión MX. La serie UdeG Vs Celaya, iniciará en el estadio Jalisco el próximo martes a las 19:00 horas y el de vuelta el viernes en el Miguel Alemán Valdés.

El técnico de los leones Negros Alfonso Sosa confía en el nivel que mostraron en el cierre del torneo.

“Ese cierre que fue bueno, el equipo fue solido y en esos seis juegos recibimos solo un gol y metimos once. Los muchachos quieren seguir avanzando, sea cual sea el rival y este jueves lo han demostrado”.

para el miércoles 3 de mayo Raya2 Vs Atlante y Tlaxcala Vs Tapatío. El jueves Cimarrones frente al Morelia.