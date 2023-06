Con la promesa de tener un equipo ofensivo, Fernando Ortiz fue oficializado este viernes como el nuevo técnico de los Rayados del Monterrey. Mediante un video que mandó la directiva esto señaló: “Feliz, orgulloso de llegar a una institución modelo a nivel nacional y poderla llevar internacional, también orgulloso de pertenecer y arrancar mi propia historia en un club tan importante en México y con muchas ganas de empezar a entrenar y crear esa ideología de juego tan ofensiva que me gusta a mí”.

Agregó el ex del América que el reto es ser campeón y que no le da miedo decirlo. “Hasta la Final, acá hay que saber tomar la responsabilidad de vestir este escudo, el compromiso de todos debe estar de llegar a una Final. No hay otro objetivo en común a tener todos, por lo que significa el club y no hay que tenerle miedo a la palabra campeón. Vamos a buscar salir campeón”. (Por Martín Navarro Vásquez)