El director técnico sinaloense, Gerardo Espinoza, fue designado como nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Aucas de Ecuador, donde continuará su carrera, luego de su fugaz paso por la selección mexicana sub 23.

El Loco Espinoza, quien debutó como jugador profesional en la Liga Mx con Atlas y pasó por equipos como Dorados, Santos, Pumas, Atlante, Querétaro y Puebla, tomará el lugar del colombiano Santiago ‘Sachi’ Escobar, quien, si bien no pudo refrendar el título, sí logró clasificar al equipo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

En su corta carrera como entrenador, Espinoza ha dirigido al Atlas, Tampico Madero y al Tapatío, equipo que hizo campeón en Liga de Expansión, para luego pasar a la selección mexicana sub 23, donde no pudo dirigir por cuestiones de reglamento.

Ahora con el Aucas, su primer refuerzo para el siguiente torneo es el portero Edson Reséndez, quien estaba con el campeón de la liga de Expansión, el Cancún. (Por: Juan Carlos González / Foto archivo).