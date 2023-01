A la espera de conocer quien llegará al banquillo de la Selección Mexicana, el técnico brasileño Ricardo Ferretti dijo estar encantado por ser candidato a dirigir al Tricolor y que si le llaman de inmediato diría que sí para llegar al banquillo:

“Yo estoy dispuesto. Durante años fui el entrenador que más la gente quería que yo fuera el técnico nacional. Por tener contrato con un equipo, Tigres, siempre lo rechacé. Ahora no tengo equipo, no tengo contrato con nadie. Y si me lo proponen estaría encantado y ponernos de acuerdo”, dijo para ESPN.

Agregó que, sin embargo, “no solo es ponerse de acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol. Hay que ponerse de acuerdo con los clubes, los dueños y no dueños. Es una tarea de veras importante y la gente no lo ve”. Otros nombres que están en la mira al banquillo de México son: Miguel Herrera y Guillermo Almada. (Por Martín Navarro Vásquez)