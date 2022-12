El América y el Necaxa no defraudaron y divirtieron al público que asistió al estadio Nemesio Diez de Toluca, al empatar a tres goles en su presentación en el torneo Por México.

Las anotaciones de los Rayos fueron de Facundo Batista, Juan Pablo Segovia y Milton, este último en tiro de penal, por las Águilas igualaron Bryan Rodríguez, Cabecita Rodríguez, de penal y Roger Martínez.

Por cierto, al terminar el juego, el técnico de los rayos Andrés Lillini, terminó molesto porque su equipo iba ganando dos por cero y el América les remontó, aunque al final lograron sacar la igualada.

“Un Saldo positivo, más allá del empate, un partido que te vuelvo a repetir por el torneo ganando dos por cero no se puede escapar. Eso es lo que más me molesta, pero después tengo como cosa positiva que, por encima de esto, la entrega de los jugadores, los vi más sueltos que el primer partido, todo mundo quiso jugar, mucha personalidad, entonces me gusta, me voy contento”.

En su siguiente compromiso, las Águilas enfrentarán a Toluca este lunes, mientras que Necaxa se medirán a los Pumas, al día siguiente. (Por Juan Carlos González / Foto: @ClubAmerica)