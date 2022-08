Ante el incremento de problemas entre atletas y la Conade, que dirige Ana Gabriela Guevara, la considerada mejor clavadista mexicana de la historia, Paola Espinoza dijo hoy que el Deporte en el país, vive su peor momento, ante esa falta de apoyo.

“Creo que estamos viviendo la peor época del deporte mexicano, no me gusta como se están llevando a cabo las cosas; el deportista es el menos culpable de todo lo que está pasando y a los que deberíamos apoyar son a los deportistas. Me duele mucho escuchar historias de gente que ya no apoyan para salir a competencias, que ya no apoyan ni siquiera con becas

cuando ante te daban el mínimo, pero te lo daban. Aparte con becas podrías solventar proteínas, nutriólogos, psicólogos, cosas que te ayudan para practicar tu deporte, pero ahora ya ni eso”, dijo en Guadalajara donde radica la medallista olímpica.

Por otro lado Paola Espinoza presentó la reactivación de su fundación y el próximo 2 de septiembre a las 5 de la tarde tendrá un evento con 200 pequeños en el parque de los Niños y Niñas en Zapopan. (Por Martín Navarro Vásquez)