Este miércoles en Selva Mágica se llevó a cabo el festejo por el título de los atletas del Code en los Juegos Nacionales de la CONADE. Estuvo presente el gobernador Enrique Alfaro quien entregó estímulos por un total de 9 millones de pesos a repartir entre los 977 medallistas.

“Me siento muy feliz porque es como la motivación que nos están dando para seguir, y que están con nosotros. Me la paso feliz, contenta y también ellos están contentos con todo esto”, dijo la máxima ganadora, Kelly Mejorada quien ganó 7 oros en clavados.

En la euforia del festejo el gobernador les prometió llevarlos al primer juego de Chivas en la fase final.

“Se los repito para que no se les olvide: no solo lo mejor de Jalisco, sino lo mejor de México. Hay que seguir esta ruta. Jalisco este año rompió un récord, tantos años siendo campeones, pero en este lograron más medallas de oro que nunca en la historia, y eso habla del trabajo de sus entrenadores, de los equipos de participaron en esto, y por supuesto del CODE”, agregó el mandatario. Cada atleta por medalla de Oro recibirá entre 9 y 25 mil pesos, por plata 7 mil pesos y bronce 5 mil a repartir en 10 meses, pero se les entregará en dos pagos. (Por Martín Navarro Vásquez)