A pesar de que sus diputados estén en contra de alargar el periodo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, en Guanajuato seguirán en las calles, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy seguro de que la gente de Guanajuato piensa de otra manera, ¿cómo no va a pensar de otra manera? Y los legisladores de Guanajuato, del PAN, votando en contra. ¿Pues saben qué? Ellos puede ser que no quieran, porque ellos traen hasta guardaespaldas, pero el pueblo de Guanajuato no, y está padeciendo de inseguridad. Pues sí va a seguir el Ejército y va a seguir la Marina y va a seguir la Guardia Nacional en Guanajuato. Además esto lo digo para que no piensen que se van a quedar desprotegidos”.

Y por ello, de paso, informó que 28 homicidios de los 243 que se registraron este fin de semana en el país, se cometieron en Guanajuato. (Por Arturo García Caudillo)