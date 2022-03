El Senado no será comparsa de nadie y por ello, aunque no tiene facultades para su destitución, sí las tiene para pedirle cuentas al Fiscal General de la República, y por ello pedirá su comparecencia, asegura el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

“Decidiremos en la Junta de Coordinación Política mañana si lo convocamos, si lo llamamos a comparecer al fiscal general. No vamos a convertirnos en comparsa de nadie, pero tampoco en torquemada de nadie, tenemos que actuar con mucha rectitud, con mucha seriedad en casos como estos que afectan a la República y que el Senado debe de actuar con mucha altura”.

Lo anterior tras el escándalo de este fin de semana, luego que se filtraran una llamas telefónicas en las que el fiscal Alejandro Gertz Manero cuestiona el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán para otorgar un amparo a su cuñada Alejandra Cuevas, acusada por la muerte de su hermano, Federico Gertz Manero. (Por Arturo García Caudillo)