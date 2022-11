El Gobierno de Jalisco desconoce detalles de la caída del helicóptero que transportaba al Secretario de Seguridad de Aguascalientes, en accidente esta mañana.

Al parecer el aparato participaba en el operativo de vigilancia en los límites con Jalisco.

El gobernador, Enrique Alfaro, indicó en un evento esta mañana que no tenía información completa del hecho.

“Vi la nota en este momento, no tengo información, ahorita saliendo de aquí voy a pedir información y evidentemente nuestra solidaridad con el Gobierno de Aguascalientes no sabemos qué sucedió”.

En otro tema el mandatario indicó que seguirán las investigaciones sobre la privación ilegal de la libertad de un mototaxista, aunque éste ya haya aparecido porque se trata de un hecho grave. (Por Claudia Manuela Pérez)