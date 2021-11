Con evasivas, así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación al pago de la deuda de Pemex.

“Eso no te lo puedo decir y no porque no tenga yo los elementos o los datos, no te lo puedo decir porque todo esto se presta a especulación en bonos. Entonces es una política que nosotros estamos llevando a cabo porque existen fondos buitres, donde los que manejan estos fondos o los que tienen acciones en estos fondos se dedican únicamente a la especulación, entonces usan información privilegiada, hay tráfico de información. Entonces no se puede decir muchas cosas sobre esto, pero yo creo que es suficiente con el que te diga que vamos a respaldar a Pemex y a la Comisión Federal, siempre”.

Y es que la deuda de Pemex es soberana, explicó, aunque formalmente no se considere así. (Por Arturo García Caudillo)