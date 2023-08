El grupo Jalisco del partido Movimiento Ciudadano tomará sus propias decisiones respecto a los próximos comicios, señala el gobernador del estado, Enrique Alfaro, al hablar de la división que se acrecenta con la dirigencia nacional.

“Nunca más, nunca más en lo que me quedé de vida y de carrera política volveré a ser presa de algún burócrata de partido. Las decisiones que nosotros tomemos las tomamos en Jalisco, aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie, así de que claro y el que crea que puede hacerlo es porque no nos conoce y porque no ha visto un poquito de la historia de este estado”.

El mandatario reitera que el proyecto Jalisco de Movimiento Ciudadano tiene vida propia.

Destaca de nueva cuenta que el dirigente nacional, Dante Delgado se equivoca en su postura rumbo al 2024. (Por Claudia Manuela Pérez)