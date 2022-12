La selección de Inglaterra se convirtió en el cuarto conjunto clasificado para los cuartos de final del Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar, luego de vencer por tres goles a cero a Senegal, en duelo disputado en el estadio Al Bayt, ante casi 65 mil aficionados.

Aunque no resultó un compromiso complicado para los ingleses, fueron los africanos los que tuvieron por lo menos dos oportunidades muy claras de abrir el marcador, pero fallaron frente al marco de Jordan Pickford.

En cambio los ingleses tuvieron mayor posesión del esférico y al minuto 38 lo reflejaron en una buena jugada que fue concretada por Jordan Henderson para abrir el marcador.

El dos por cero se vino en un contragolpe que dejó en el mano a mano a Harry Kane quien no perdonó para el dos por cero.

El tercero cayó al minuto 56 con otra jugada por la izquierda que fue muy bien rematada por Bukayo Saka, quien había entrado de cambio.

En el resto del juego, el seleccionado africano no pudo mantener su buen nivel ofensivo y los europeos le bajaron el ritmo al partido para no sufrir complicaciones. (Por: Juan Carlos González / Foto: @fifaworldcup_es)