En evento de gala celebrado en León, este martes ingresaron 18 figuras del futbol al Salón de la Fama del Club Pachuca, entre las que se encuentran del balompié internacional Andrea Pirlo, David Beckham, Oliver Kahn, Diego Simeone, José Luis Chilavert, Iván Zamorano y otros, como Juan Román Riquelme quien comentó que su único sueño al ser jugador era comprarle una casa a su madre.

“Yo soñaba con ser futbolista de niño, nada más, jamás pensé que a lo largo de los años iba a tener la suerte que me reconocieran en otro país, que me saluden, me traten con respeto, es demasiado. Es muy importante enviar un abrazo muy grande a Jesús Martínez que tuvo la iniciativa, a la gente que trabaja con él, estoy muy agradecido que después de tantos años sin jugar o patear una pelota se acuerden de mí”, dijo.

También ya aparecen en el recinto: Rodrigo Ruiz, Antonio Naelson “Sinha”, Ricardo Peláez, Omar Bravo, Carlos Salcido y Hernán Cristante.

“Un montón de sentimientos, emociones, la mayor parte de mi carrera la pasé en Chivas, es un honor y privilegio, ante todo lo que rodea al futbol, referentes nacionales, las familias, es un honor para mí y feliz de estar acá”, dijo por su parte Omar Bravo. (Por Martín Navarro Vásquez)