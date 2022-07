Rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que vaya a ocupar una curul en el Senado al concluir su mandato.

“No, yo termino a finales de septiembre y me jubilo, no vuelvo a la actividad pública, política. No voy a aceptar ni siquiera invitaciones a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares. Yo concluyo mi ciclo a finales de septiembre del 24”.

Explicó que se dedicará a escribir, aunque no publicará con frecuencia y su primer libro lo publicará tres años después de haberse retirado del cargo, y estará dedicado al pensamiento conservador. (Por Arturo García Caudillo)