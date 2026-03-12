El mexicano Isaac del Toro perdió el liderato de la prueba ciclista Tirreno-Adriatico al terminar décimo, sin embargo sigue entre los protagonistas. Tras celebrada la cuarta etapa el neerlandés Mathieu Van der Poel fue el triunfador tras un espectacular esprint que le permitió ganar por segunda vez en fila; el italiano Giulio Pellizzari, fue segundo hoy, pero ya es líder en la clasificación y Del Toro le sigue a dos segundos.

Este viernes habrá una etapa de montaña. Esta cuarta etapa fue de 213 kilómetros.(Por Martín Navarro Vásquez)