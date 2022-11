En un intento desesperado por conseguir empleo, un joven se coló a Palacio Nacional para gritarle durante la conferencia Mañanera, que necesitaba apoyo, pues se encuentra prácticamente en situación de calle.

“Llevo dos años insistiendo en querer hablar con él y nomás no, ya estoy, honestamente ya no puedo más, y estoy sin trabajo, sin documentos, estoy en la quiebra total. Tengo casi dos años que no veo a mis hijos, mi mamá falleció hace ocho meses y no tengo nada”.

No es la primera vez que alguien logra burlar la seguridad de Palacio Nacional, pero sí la primera en que un civil sin relación con el gobierno llega a esas instancias. (Por: Arturo García Caudillo