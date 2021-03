El presidente Andrés Manuel López Obrador, justificó el muro metálico que se instaló frente a Palacio Nacional y otros inmuebles en la Ciudad de México, asegurando que es para evitar que se cause daño a los monumentos históricos y que haya enfrentamientos con las fuerzas de seguridad el próximo lunes, durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

“Imagínense que no se cuide el Palacio Nacional y lo vandalizan, ¿qué imagen se da en el mundo? Pero eso que no se confunda, no es miedo. Todos, todos, todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces no es por eso

que se están poniendo esas bardas para proteger al palacio. Es para que no haya provocación”.

Lo anterior lo comentó en Yucatán, donde supervisó las obras del tramo 3 del Tren Maya. (Por Arturo García Caudillo)