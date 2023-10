El próximo domingo se llevará a cabo la novillada de triunfadores en la Plaza Nuevo Progreso y el cartel quedó conformado por: Juan Querencia, Luis Garza, Juan Palacios “El Pantera”, Andrés García y Axel López “El Canelo”, este último comentó.

“Pues con la responsabilidad y con la emoción de verme otra vez a cartelado en la Nuevo Progreso, creo que es una bo0nita experiencia y con los sentimientos a flor de piel, muy mentalizado que soy el único Tapatío en el cartel y nada, pues no nos queda otra que salir a responder”.

Agregó que “voy con la responsabilidad de que tienes el peso de ser tapatío, pero en todos los aspectos muy bonito. He tenido campo y ahí me he preparado tratando de pulir algunos errores que he tenido y corregir para la siguiente fecha”.

Cabe mencionar que Bruno Aloi, quien recién triunfó el pasado domingo, resultó lesionado durante la lidia del sexto novillo y fue descartado para este cartel. (Por Martín Navarro Vásquez)