Continuará la estrategia de abrazos no balazos, aseguró al comparecer ante senadores, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Sí es bueno aspirar a que en México haya más abrazos y menos balazos, pero es un trabajo de todos. Aspiramos, aspiramos a una sociedad más fraterna, donde no haya estas disputas criminales. Y la paz sí se construye con más abrazos, con más cordialidad, con más civilidad, con más hermandad. Y como lo he dicho, no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz”.

Arropada por los senadores de Morena y sus aliados, y por los integrantes del gabinete de seguridad, Rodríguez Velázquez aseguró que se han detenido a cientos de objetivos prioritarios, incluidos integrantes de la mafia rumana, además de líderes y colaboradores de los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Juárez, y el Golfo. (Por Arturo García Caudillo)