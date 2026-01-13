Se trata de un tema recurrente. Presente todos los días en pequeñas comunidades y también en grandes ciudades. Un tema que forma parte del día a día en la agenda pública. Diariamente se habla del crimen organizado y sus estadísticas: asesinatos, detenciones y aseguramientos. Sin embargo, con facilidad, se deja de lado a todas aquellas personas que ajenas a estos hechos, pierden la vida o su patrimonio: las víctimas colaterales del crimen organizado. Escucha el trabajo completo. (Por Ricardo Camarena)