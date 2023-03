Quedaron listas las series de los cuartos de final de la Champions League, luego de celebrado el sorteo este viernes. El único mexicano en el torneo, Hirving Lozano conoció la suerte de su equipo el Nápoles y se medirá a otro club italiano, el Milán.

Por su parte Real Madrid actual campeón se medirá al Chelsea. En las otras series: Benfica vs Inter y el Manchester City enfrentará al Bayern Múnich.

Las series inician los días 11 y 12 de abril y cierran con la vuelta para el 18 y 19 de ese mes.

En la Europa League dos futbolistas aztecas tendrán actividad. Santiago Giménez jugará con el Feyenoord los cuartos de final y el sorteo los deja en un duelo ante la Roma de José Mourinho. Por su parte Jesús “Tecatito” Corona quien está cerca de volver a las canchas tras una larga lesión jugará con el Sevilla, frente al Manchester United.

Los otros dos enfrentamientos son: Juventus vs. Sporting de Portugal y Bayern Leverkusen vs. Royal Unión de Bélgica. (Por Martín Navarro Vásquez)