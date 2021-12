El presidente de la Corte sí es honesto, pero no podría decir lo mismo de otros integrantes del Poder Judicial, asegura el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, en torno al informe de Arturo Zaldívar por su tercer año al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Arriba y en particular en lo que tiene que ver con la actuación del presidente de la Corte, sin duda se puede decir que se actúa con honestidad. O sea, él es un hombre honesto, íntegro, honrado. No podría decir lo mismo de otros ministros y tampoco de magistrados ni de jueces. Y no quiero generalizar. O sea, también, sencillamente creo que hace falta seguir limpiando, no sólo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, porque la corrupción estaba arraigada”.

Y es que Zaldívar aseguró que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada, institucionalizada, avalada o auspiciada desde arriba. (Por Arturo García Caudillo)