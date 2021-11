Al entregar el Premio Nacional del Deporte 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, de quien dijo, así como se destacó como buena deportista, así también está actuando como servidora pública.

“Tenía la posibilidad de ser candidata a la gubernatura de Sonora, y pudo participar y tiene méritos como para haber ganado y no sólo eso, el que es candidato en estos tiempos recibe apoyo económico, no poco, algo, por ser candidato, los partidos le entregan recursos, millones de pesos. Y no dije nada, Ana estaba en libertad y de repente llegó a decirme que se quedaba en su cargo y eso habla muy bien de Ana, mucho muy bien”.

Aseguró que en su administración se está invirtiendo bastante en infraestructura deportiva, y seguirán entregándose apoyos a deportistas a través de lo que se confisque a la delincuencia. (Por Arturo García Caudillo)